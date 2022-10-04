Еще один конгрессмен предостерег Иерусалим от вхождения Бен-Гвира в новое правительство

Второй произраильский демократ в Конгрессе США, представитель Калифорнии Брэд Шерман, предостерег Иерусалим от того, чтобы позволить ультраправому члену Кнессета Итамару Бен-Гвиру добиться дальнейших политических успехов на предстоящих выборах.

Об этом сообщает Times of Israel.

По словам Шермана, что Бен-Гвир может «подорвать двусторонние отношения» между Израилем и Соединенными Штатами.

«Брэд Шерман, давний сторонник Израиля в Демократической партии, … публично предостерег израильских законодателей от дальнейшей легитимации Бен-Гвира», — пишет издание.

Как известно, Бен-Гвир занимает второе место в объединенном списке «Религиозного сионизма» и «Оцма-Иегудит». По прогнозам социологов, объединение может получить от 12 до 14 мест в Кнессете по итогам выборов, запланированных на 1 ноября.

Как пишет издание, это позволит Бен-Гвиру получить большой пост в кабинете министров, если главе оппозиции Биньямину Нетаниягу удастся сформировать правительство.

В то же время аналитики отмечают, что Бен-Гвир регулярно называет многих арабских общественных деятелей, не связанных с террористической деятельностью, в том числе избранных законодателей и партийных лидеров, «террористами».

«Поскольку Израиль приближается к новым выборам в ноябре, я призываю израильских политических лидеров со всех сторон политического спектра подвергнуть остракизму таких экстремистов, как Итамар Бен-Гвир, чьи возмутительные взгляды противоречат основным принципам Израиля в отношении демократического еврейского государства», — заявил Брэд Шерман.

По его словам, экстремисты подрывают интересы Израиля и американо-израильские отношения, над укреплением которых он и его коллеги работали.

Как сообщал Курсор, председатель «Оцма Иегудит», депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир ответил на критику сенатора от Нью-Джерси и ветерана-демократа Роберта Менендеса, отклонив обвинения в расизме.