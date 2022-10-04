Итамар Бен-Гвир сенатору Менендесу: «Я антирасист»

Председатель «Оцма Иегудит», депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир ответил на критику сенатора от Нью-Джерси и ветерана-демократа Роберта Менендеса, отклонив обвинения в расизме.

Согласно сообщению Axios на прошлой неделе , сенатор Менендес в прошлом месяце предупредил лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху, чтобы он не включал «правых экстремистов» в какое-либо будущее коалиционное правительство.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Менендес особо потребовал, чтобы Биньямин Нетаниягу не включал депутата Бен-Гвира в состав нового правительства, добавив, что это нанесет ущерб отношениям между Израилем и США.

Два источника, знакомые с ходом встречи, сообщили, что во время встречи 5 сентября Менендес «выразил озабоченность» по поводу политических партнеров Нетаниягу, особо упомянув «Оцма Иегудит» и Бен-Гвира и заявив, что у него «серьезные опасения» относительно возможного партнерства между Нетаниягу и «экстремистские и поляризующие личности, такие как Бен-Гвир» в потенциальном правительстве.

Бен-Гвир ответил во вторник утром, опубликовав заявление, отвергающее утверждения Менендеса, объявив себя «антирасистом».

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что сенатор Менендес неправильно и ошибочно критиковал миллионы израильтян, которые вскоре проголосуют за правоцентристское правительство, и меня лично», — написал депутат.

Назвав Менендеса «другом Израиля», Бен-Гвир заявил, что его партия привержена борьбе с «расистским антисемитизмом».

«Все знают, что сенатор — настоящий друг Израиля и поборник американо-израильских отношений, и, что более важно, он честный человек. Поэтому я считаю, что он не сделал бы заявлений, о которых сообщалось, если бы он был правильно проинформирован о позициях, которые я занимаю, а также о тех, которых я не занимаю», — добавил Бен-Гвир.

«Враги сильного Израиля стремятся опорочить меня, называя меня и мою партию расистами. Но правда в том, что мы антирасисты — мы боремся против расистского антисемитизма, разжигающего в пределах нашей родины», — отметил он.

«Мы считаем, что Израилю необходимо искоренить такие террористические организации, как ХАМАС, «Исламский джихад» и «Бригады мучеников Аль-Аксы», точно так же, как Соединенные Штаты победили «Аль-Каиду». Как и миллионы американцев, мы верим, что мир приходит через силу и что политика Израиля должна основываться на твердом соблюдении нашего права на суверенитет и самооборону», — сказал депутат.

«В следующем правительстве я буду работать над тем, чтобы дать израильским солдатам уверенность в борьбе с джихадистским террором без правил ведения боевых действий, которые поставили бы под угрозу их собственную безопасность и снизили бы эффективность их усилий. Я надеюсь сформировать систему правосудия, которая будет работать для всех законопослушных граждан и жителей, в том числе для тех, кто живет под властью коррумпированной Палестинской администрации, которая систематически подавляет палестинское общество, естественно проповедуя ненависть к Израилю», — заявил политик.

«На пресс-конференции на этой неделе Биньямин Нетаниягу соразмерно критиковал меня: «Я ожидал, что [американцы] предупредят нас о правительстве, которое зависит от Братьев-мусульман, поддерживающих терроризм». В отличие от «Братьев-мусульман», сионистский список, от которого я баллотируюсь, Религиозная сионистская партия, пользуется широкой поддержкой израильтян по всей стране, молодых и старых, с разным прошлым, которые ищут будущее, основанное на реализме и решениях», — сказал Бен-Гвир.

«Действительно, по этой причине опросы показывают, что мы являемся третьей по величине партией на предстоящих выборах. Поэтому я призываю наших американских союзников поддерживать Израиль в нашей борьбе за общие ценности мира и свободы и уважать независимость демократического процесса друг друга», — отметил депутат.

Опасный человек: Лапид высказался о Бен-Гвире. Премьер-министр Израиля Яир Лапид дал интервью, в ходе которого прокомментировал ряд актуальных вопросов.

Ранее Курсор писал, что в США предостерегают от назначения Бен-Гвира министром. В США выразили обеспокоенность возможностью того, что глава правой партии «Оцма Иегудит», депутат Кнессета Итамар Бен- Гвир, будет назначен министром в следующем правительстве Израиля.