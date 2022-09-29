«Это все равно, что поставить Ку-клукс-клан во власть»: в США предостерегают от назначения Бен-Гвира министром

В США выразили обеспокоенность возможностью того, что глава правой партии «Оцма Иегудит», депутат Кнессета Итамар Бен- Гвир, будет назначен министром в следующем правительстве Израиля.

Согласно сообщению, опубликованному в четверг в газете «Исраэль ха-йом», официальные лица из администрации Байдена, а также еврейские организации в Соединенных Штатах выразили обеспокоенность возможностью того, что глава правой партии «Оцма Иегудит», депутат Кнессета Итамар Бен- Гвир, будет назначен министром в следующем правительстве Израиля, если лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу удастся сформировать коалицию после выборов, которые состоятся в начале ноября.

Недавние опросы общественного мнения указывают на явную вероятность того, что крупнейшей израильской политической партии «Ликуд» удастся сколотить коалицию, по крайней мере, из необходимого 61 члена Кнессета. «Администрация с беспокойством следит за развитием событий, — сказал один высокопоставленный американский чиновник, — и очень обеспокоена возможностью того, что глава «Оцма Йехудит» будет назначен министром в будущем израильском правительстве».

«Это все равно, что поставить Ку-клукс-клан во власть», — сказал газете представитель американо-еврейской организации.

Он заявил, что включение Бен-Гвира в состав будущего правительства создаст большие проблемы для него и его коллег. «Если Бен-Гвира назначат министром, это лишит нас нашей способности защищать Израиль», — предупредил чиновник.

Ранее депутаты Ликуда заявила, что помешают любому правительству, у которого Ганц будет первым в ротации.