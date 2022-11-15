Кнессет 25-го созыва приведен к присяге

Депутаты присягнули на верность Государству Израиль и его законам.

Во вторник, 15 ноября, состоялось первое пленарное заседание Кнессета 25-го созыва. Его открыл президент Израиля Ицхак Герцог.

Об этом сообщается на сайте Кнессета.

Глава государства пригласил председателя Кнессета Мики Леви произнести депутатскую присягу на верность Государству Израиль и его законам. После произнесения речи Ицхак Герцог передал ему ведение первого заседания Кнессета 25-го созыва.

Также лидер страны напомнил депутатам о том, что на них ложится большая ответственность за то, чтобы положить конец внутренним распрям и работать на благо народа.

Мики Леви указал, что новый Кнессет может исправить прошлые ошибки, начать вести себя по иному. Он также призвал депутатов находить точки соприкосновения и работать сообща.

Потом спикер пригласил мальчика Мойши Хольцберга прочитать 122-й псалом из Книги Псалмов. 16-летний Хольцберг пережил теракт в Бейт-Хабаде в Мумбаи в 2008 году, во время которого были убиты его родители, благословенной памяти Габриэль и Ребекка Хольцберг. На трибуне Кнессета он читал псалом по книге Псалмов его родителей, уцелевшей в теракте.

После этого на стену пленума был спроецирован светозвуковой перформанс, в который вошли отрывки из Декларации Независимости, сопровождаемые голосом Давида Бен-Гуриона.

После этого все депутаты повторили вслед за спикером слова депутатской присяги «Я обязуюсь», и официально приступили к исполнению обязанностей депутатов Кнессета Израиля 25-го созыва. В зале был исполнен государственный гимн.

«Курсор» писал ранее, что 3 ноября были объявлены окончательные результаты выборов в Кнессет. По их итогам, «Ликуд» получил 32 мандата, «Еш Атид» — 24.