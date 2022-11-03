Объявлены окончательные результаты выборов: блок Нетаниягу получил 64 мандата

По окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

Об этом сообщает INN.

Согласно результатам, «Ликуд» получает 32 мандата, «Еш Атид» — 24, «Религиозный сионизм» — 14, «Лагерь государственников» — 12, «ШАС» — 11, «Яадут а-Тора» — 8, «РААМ» и «Хадаш-Тааль» — по 5 мандатов, а Авода – 4 мандата. Мерец, Балад и Еврейский дом не прошли в Кнессет.

Ранее журналисты рассказали, что союзник Нетаниягу начал консультации с главами правых партий перед коалиционными переговорами.

Также «Курсор» сообщал о том, что в Оцма Иегудит назвали причины успеха партии на выборах.

Помимо этого, лидер партии Цеирим Боарим резко высказалась об итогах выборов.