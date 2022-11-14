Авиакомпания Korean Air заявила о возобновлении рейсов в Израиль

Крупнейшая авиакомпания Южной Кореи Korean Air объявила, что до конца текущего года возобновляет рейсы в Китай, Японию и Израиль.

Об этом сообщает Breakingtravelnews.

Представители авиаперевозчика отметили, что полеты в Тель-Авив будут возобновлены с 26 декабря и будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Вылет из города Инчхона будет совершаться в 14:35, а прибудет самолет в Тель-Авив в 20:00. Обратные рейсы вылетают из Тель-Авива в 21:55 и прибывают в Инчхон в 15:10 следующего дня.

Также Korean Air с 20 ноября будет выполнять еженедельные рейсы из Инчхона и Сеула в Шанхай по воскресеньям и Нанкин по средам. А с 11 декабря авиакомпания возобновит еженедельные полеты по маршруту Инчхон-Циндао.

«Курсор» писал ранее, что израильская авиакомпания El Al объявила дату открытия еще одной линии. В следующем году граждане смогут совершать прямые перелеты в столицу Ирландии — Дублин.

Еще мы писали, что израильская авиакомпания El Al запускает прямые рейсы в Японию и ожидается, что продажа на них откроется в ближайшее время.

Напомним, израильская авиакомпания планирует реструктурировать свой бизнес на фоне подорожания топлива, а также открытия неба над Саудовской Аравией — El Al планирует летать в Токио и Мельбурн.