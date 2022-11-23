Взрывы на автобусных остановках Иерусалима: первые детали происшествия

Сообщается о двух взрывах на автобусных остановках в Иерусалиме в среду утром.

Первый взрыв произошел на автобусной остановке недалеко от западной окраины столицы. В результате взрыва пострадали не менее десяти человек, в том числе один в критическом состоянии и еще двое в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает INN.

На место происшествия были отправлены службы экстренного реагирования MDA и United Hatzalah для оказания помощи пострадавшим.

«В 07:06 в колл-центр MDA округа 101 Иерусалима поступило сообщение о множественных травмах в результате взрыва рядом с автобусной остановкой на улице Шаарей Йерушалаим в Иерусалиме. Скорая помощь MDA находится на месте происшествия, оказывая медицинскую помощь семи раненым, в том числе одному в тяжелом состоянии и одному в критическом состоянии», — сообщает MDA.

Раненые были эвакуированы в три разные больницы Иерусалима.

По предварительным данным, причиной взрыва стало взрывное устройство, спрятанное в сумке, оставленной на автобусной остановке.

Вскоре после этого поступило сообщение о втором взрыве в районе Рамота. О пострадавших в результате второго взрыва не сообщается.

На место взрыва были направлены силы полиции, которые выясняют, не связаны ли взрывы с терроризмом. Первая дорога — главная артерия столицы — была закрыта для входящего транспорта со стороны Тель-Авива.

Это развивающая история.

Ранее Курсор писал, что в Лоде раздался мощный взрыв. Местные жители Лода утверждают, что в районе город слышен звук мощного взрыва.