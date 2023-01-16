Смена власти: Халеви стал новым начальником штаба ЦАХАЛа

Генерал-майор Герци Халеви занял пост 23-го командующего Армией обороны Израиля, заменив уходящего в отставку главнокомандующего Авива Кохави, который завершил свой четырехлетний срок в качестве высшего офицера армии во время растущей неопределенности для военных.

Передача началась на церемонии в 10:00 в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме, где первым приказом дня 54-летнему Халеви было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Халеви, который совсем недавно занимал пост заместителя начальника штаба ЦАХАЛа, ключевой пост на пути к высшему положению, вступает во владение, поскольку Израиль сталкивается с ростом насилия в Иудее и Самарии, множеством проблем на его границах с Газой и Ливаном, а также развертывание кампании против Ирана в Сирии.

Проблемы безопасности возникают, когда члены нового праворелигиозного правительства Израиля нацеливаются на армейскую цепочку командования с планами реструктуризации военной власти в Иудее и Самарии.

Министр обороны Йоав Галант на церемонии заявил, что будет работать над обузданием «внешнего давления» на ЦАХАЛ, чтобы Халеви мог выполнять свою роль, явно имея в виду крайне правых министров Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира.

«Между властью и ответственностью в вооруженных силах есть одно фундаментальное понятие: единоначалие. На каждого солдата и офицера приходится один командир, а над ними всеми стоит начальник штаба, высшее командование в армии, подчиненное министру обороны и подчиненное правительству. В силу своего положения и в соответствии с требованиями закона я буду действовать так, чтобы начальник штаба Герци Халеви мог выполнять свои обязанности. При этом я позабочусь о том, чтобы внешнее давление — политическое, юридическое и прочее — остановилось на мне и не достигло ворот ЦАХАЛа», — сказал Галант.

Выступая на церемонии, Кохави попрощался с Армией обороны Израиля после более чем 40 лет службы, в том числе четыре года в качестве начальника.

«Я прощаюсь с Армией обороны Израиля, которую так люблю. Я приветствую всех вас и благодарю за честь командовать народной армией. Именно в эти дни поляризации и разногласий совместная военная служба всех слоев общества напоминает нам, что мы — один народ с одной целью и одним общим будущим», — добавил Кохави.

Халеви в своем выступлении отметил угрозы безопасности, стоящие перед Израилем: «Наши враги должны знать: мы можем делать то, о чем говорим, и мы готовы делать гораздо больше, чем то, о чем говорим. Мы подготовим ЦАХАЛ к войне против дальних и ближних арен; мы расширим набор в Армию обороны Израиля из всех слоев населения, являющихся источником нашей силы; мы укрепим резервную армию и сохраним единую, целеустремленную, моральную и профессиональную армию, свободную от каких-либо соображений, кроме безопасности».

Ранее Курсор писал, что министр обороны похвалил уходящего командующего ЦАХАЛа. Министр обороны Йоав Галант прощается с уходящим в отставку военным главнокомандующим Авивом Кохави перед завтрашней церемонией передачи.

Курсор сообщал, что состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и уходящего в отставку Кохави перед завтрашней церемонией передачи. Разговор касался Армии обороны Израиля под руководством Кохави, «операции, персонал и наращивание сил».