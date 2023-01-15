Министр обороны похвалил уходящего командующего ЦАХАЛа

Завтра исполнится 40 лет, которые начальник штаба провел в форме ЦАХАЛа.

Министр обороны Йоав Галант прощается с уходящим в отставку военным главнокомандующим Авивом Кохави перед завтрашней церемонией передачи.

Об этом он сообщил в Facebook.

Галант поблагодарил Кохави за то, что он добился «множества оперативных успехов на всех аренах» за 4 года на своем посту. Также военного похвалили за то, что АОИ является армией, более приспособленной и готовой к различным вызовам.

«Завтра начальнику штаба исполнится 40 лет в форме ЦАХАЛа, большинство из которых он будет находиться на переднем крае оперативной и командной деятельности, а также на самых важных и сложных аренах. Я не сомневаюсь, что граждане Израиля дорожат и ценят это», ‒ поделился Галант.

Также сегодня, 15 января, состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и уходящего в отставку Кохави перед завтрашней церемонией передачи. Разговор касался Армии обороны Израиля под руководством Кохави, «операции, персонал и наращивание сил».

«Они обсудили основные проблемы, с которыми ЦАХАЛ столкнется в будущем», — сказано в сообщении.

Новый премьер-министр поблагодарил Кохави за более чем 40-летнюю военную службу и «значительный вклад в обеспечение безопасности страны».

Известно, что уже завтра, в понедельник, Херци Халеви заменит Кохави на посту начальником штаба ЦАХАЛа. Передачу, которую сначала назначили на 17 января, решили перенести на день раньше.

«Курсор» сообщал, что Ави Маоза получил новые полномочия.

Помимо этого министр обороны Галант приглашает экс-члена Кнессета от Ликуда на пост председателя оборонного гиганта Rafael.