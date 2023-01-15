Нетаниягу встретился с начальником штаба ЦАХАЛа: что они обсудили

Уже завтра Кохави заменят на его посту.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с уходящим в отставку военным главнокомандующим Авивом Кохави перед завтрашней церемонией передачи.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В заявлении канцелярии премьер-министра заявили, что во время встречи они говорили об Армии обороны Израиля под руководством Кохави, «операции, персонал и наращивание сил».

«Они обсудили основные проблемы, с которыми ЦАХАЛ столкнется в будущем», — сказано в сообщении.

Нетаниягу поблагодарил Кохави за более чем 40 лет военной службы и за «значительный вклад в обеспечение безопасности страны». Уже завтра, в понедельник, Херци Халеви заменит Кохави на посту начальником штаба ЦАХАЛа. Передачу, первоначально назначенную на 17 января, перенесли на день раньше.

Ранее мы рассказывали, что в начале заседания кабинета министров Нетаниягу высказался о массовой демонстрации против судебной реформы, состоявшейся 14 января. По его словам, миллионы граждан проголосовали за то, что судебная система должна быть реформировано.

Лидер Ликуда убежден, что после того, как Конституционная комиссия ее обсудит, в закон еще внесут правки.

«Мы доработаем закон, который исправит то, что требуется. Около двух месяцев назад в Израиле прошла огромная демонстрация — мать всех демонстраций. Миллионы людей вышли и проголосовали на выборах. Один из центральных вопросов, за который они голосовали, — это реформа судебной системы», – сказал премьер-министр.

Также «Курсор» сообщал, что экс-депутат Кнессета правых взглядов Моше Фейгли заявил, что призывающие к гражданскому восстанию политики утверждают не о настоящем перевороте. По его мнению, гражданский бунт является последним орудием, которое ответственный гражданин получает, чтобы бороться с тиранией правительства.