Обнародован официальный портрет нового начальника Генштаба ЦАХАЛа

Генерала-майора Герци Халеви назначили новым начальником штаба вооруженных сил Израиля в понедельник на церемонии, организованной премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Сегодня ЦАХАЛ опубликовал официальный портрет начальника Генштаба.

IDF publishes the official portrait of new Chief of Staff Herzi Halevi. pic.twitter.com/4MxDqAy88W — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 17, 2023

«Мы подготовим армию к войне на ближнем и дальнем фронтах», — пообещал Халеви на церемонии в начале своего трехлетнего срока.

Бывший начальник военной разведки, Халеви, до прихода к власти был заместителем своего предшественника Авива Кохави.

Нетаниягу сказал, что Израиль не будет втянут в «бессмысленные войны, но в решающие дни мы будем сражаться».

Назначение Халеви, возглавлявшего войска вдоль границы с Газой, произошло на фоне всплеска насилия в Иудее и Самарии.

Преемник Ганца Йоав Галлант присутствовал на церемонии в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме.

Новый военачальник родился в 1967 году в религиозной еврейской семье в Иерусалиме и был зачислен в десантники в 1985 году.

По данным армии, он продвинулся на различных командных должностях, прежде чем присоединиться к элитному отряду коммандос Сайерет Маткал в 1993 году.

Халеви служил командиром Сайерет Маткал в течение трех лет с 2001 года, а затем продолжал подниматься по служебной лестнице.

В 2014 году он стал главой военной разведки, а в 2018 году — главой южного командования.

Женат, имеет четверых детей, Халеви живет в Кфар-Хаораниме.

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