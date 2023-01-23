На севере Израиля нашли вредителей, уничтожающих плантации цитрусовых

Вредитель, скорее всего, пришел к нам из Ливана и Иордании.

На севере Израиля в частных садах в Долине Хулы, в Верхней Галилее, в районе Кинерета и Долине источников специалисты нашли насекомых, которые уничтожают плантации цитрусовых.

Об этом пишет News.israelinfo.

Речь идет о «азиатской цитрусовой псиллиде» — крошечной листоблошке, которая питается листьями и стеблями. В последние годы эти вредители уничтожили апельсиновые плантации на разных континентах. Жучок заражает плодовые деревья болезнью Greening, и плоды начинают приобретать грязно-зеленый оттенок и употреблять их нельзя.

Специалисты говорят, что вредитель пришел в Израиль из Ливана и Иордании и активно распространяется на сельскохозяйственных угодьях. На плантациях насекомых пока не обнаружили.

Представитель министерства сельского хозяйства сказал, что в Израиле не было зафиксировано ни одного случая болезни Greening. Там опасаются, что азиатская псиллида в конце концов проникнет на плантации, и начали опрыскивать сады. В долине Хефер, где насекомое нашли в 2021 году, уже обработаны все деревья.

«Курсор» писал ранее, что вымирание насекомых приводит к смерти 400 тысяч человек ежегодно. Численность насекомых каждый год сокращается на 1-2 процента.

Еще мы писали, что в музее в Анталии (Турция) выставили представителей 530 различных видов насекомых, чтобы показать людям существ, живущих в лесах Анталии, и с целью поддержки научных исследований.

Напомним, что во многих странах Азии появились гигантские шершни, которые мешают развивать многим видам сельскохозяйственной промышленности.