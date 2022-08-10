В турецкой Анталии выставили впечатляющую коллекцию насекомых: обнародованы фото

Турецкие ученые решили показать удивительные создания, обитающие в местных лесах. Опубликованы лучшие фотографии с новой выставки в музее насекомых в Анталии.

В музее в Анталии, Турция, выставили представителей 530 различных видов насекомых, чтобы показать людям существ, живущих в лесах Анталии, и с целью поддержки научных исследований.

В сети показали фотографии наиболее уникальных и редких экспонатов:

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