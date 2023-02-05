Молодую женщину лечили от беспокойства из-за сообщений о ракетных обстрелах Сдерота

Пока не известны причины объявления тревоги в регионе.

Сегодня, 5 февраля, в Сдероте и других приграничных городах Газы звучат сирены ракетной тревоги. Местные жители утверждают, что слышали далекие звуки взрывов, но подробной информации о ситуации в регионе пока что нет.

Однако, сайт The Times of Israel сообщает, что одной женщине, вследствие сигналов воздушной тревоги в Сдероте, понадобилась медицинская помощь.

Медики утверждают, что 30-летнюю женщину лечат от беспокойства, которое связано с звучащими ракетными сиренами в Сдероте. В службе скорой помощи «Маген Давид Адом» информируют, что сообщений о телесных повреждениях нет. Женщине оказывают помощь медики на месте происшествия.

Тем временем, в муниципалитете Сдерота заявили, что, по имеющимся у него первоначальным данным, из сектора Газа ракеты по городу не выпускались.

Ранее «Курсор» информировал, что правительство намерено отдать часть израильского рынка крупнейшей американской компании. Министр финансов Бецалель Смотрич намерен изменить расстановку сил на израильском рынке продуктов питания.

Напоминаем, что Нетаниягу рассказал Макрону, как именно Израиль может помочь Украине. Премьер-министр Израиля готов отправить в Украину «военные вещи», но он хочет быть осторожным, чтобы не спровоцировать россию*.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!