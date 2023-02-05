Правительство намерено отдать часть израильского рынка крупнейшей американской компании

«Правительство Израиля поставило перед собой цель сократить стоимость жизни в стране», — заявил Смотрич.

Министр финансов Бецалель Смотрич намерен изменить расстановку сил на израильском рынке продуктов питания.

Об этом сообщает israelinfo.

Сейчас этот рынок делят между собой две сети: «Шуферсаль» и «Рами Леви». Такая фактическая дуополия без конкуренции стала причиной завышенных цен. Поэтому Смотрич послал письмо дирекции крупнейшей американской торговой сети Costco с предложением открыть в Израиле их филиалы.

Costco — самая крупная сеть в США, а в общемировом рейтинге занимает девятую позицию. Компания имеет филиалы в Канаде, Австралии, Японии и Испании.

Министр финансов пояснил свое решение: «Правительство Израиля поставило перед собой цель сократить стоимость жизни в стране и создать конкуренцию на рынке продуктов питания. Мы считаем, что важнейший путь для достижения этой цели — приглашение на наш потребительский рынок ведущих глобальных игроков с международным присутствием».

Он попросил Costco оценить перспективы израильского рынка. «Мы считаем это выгодным для обеих сторон: вам это даст присутствие на новом привлекательном рынке, а усиление конкуренции позволит народу Израиля снизить расходы на питание».

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