В Ираке нашли уникальную таверну возрастом в 5000 лет

Уникальная находка была обнаружена в городе Лагаш, на территории бывшей Месопотамии. Открытие сделали ученые из Пенсильванского музея, Кембриджского университета и Государственного совета по древностям и наследию Ирака. В ходе археологических раскопок были обнаружены руины древней «столовой» и кухню, в которой сохранились остатки еды.

Об этом сообщает CNN.

Заведение общепита стало первой подобной находкой. Удивительным является тот факт, что руины находились всего в полуметре от поверхности. Во время раскопок археологи нашли обеденный зал, кухню с остатками утвари и еды, а также печью и небольшим подвалом, который выполнял функцию холодильника и погреба.

Найденная таверна кардинально меняет представление о месопотамской культуре. До этого считалось, что оно было скорее «тираническим», т. е. состояло нескольких привилегированных людей, которые управляли народом. Однако эта находка говорит о том, что в Лагаше существовал и средний класс, который позволял себе посещать общественное место, пить пиво и хорошо покушать в кругу таких же работяг, как и сами. Также находка свидетельствует о том, что рабство не существовало в том виде, в котором было принято считать раньше.

Ранее «Курсор» информировал, что археологи нашли 2000-летние драгоценные камни. Исследователи говорят, что «это не то, что носили бы бедняки». Камни имели необычную гравировку.

Напоминаем, что археологи нашли одну из древнейших египетских мумий. Одна из старейших и наиболее хорошо сохранившихся мумий, когда-либо найденных, была недавно обнаружена в Саккаре. Находка датирована примерно 25-22 веками до н.э.