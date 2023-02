При раскопках метро обнаружили золотое стекло «Рома»

Во время строительства линии метро C в Риме (Италия) был найден редкий и изысканный кусок золотого стекла, изображающий «Рома» ‒ женщину-символ Вечного города.

Об этом сообщает ANSA.

Археолог из особого управления Рима Симона Моретта сказал, что подобное изображение в золотом стекле нашли впервые. По его словам, артефакт «чрезвычайно изысканный».

«Золотое стекло уже является очень редкой находкой, но оно не имеет никакого сравнения», ‒ поделился он.

Находка, которая была основанием стакана для питья, изображает женское божества «Рома» ‒ олицетворение Рима ‒ в шлеме и с копьем в руках.

«Тысячелетняя история нашего города не перестает удивлять и очаровывать мир», ‒ заявил мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Gli scavi per la realizzazione della #MetroC hanno riportato alla luce straordinari reperti archeologici. Tra questi, il fondo di una coppa in vetro dorato con la personificazione di #Roma. La storia millenaria della nostra città non smette mai di stupire e incantare il mondo. pic.twitter.com/AViY2Eu3Mk

— Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) February 2, 2023