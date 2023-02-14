В Израиле задержали чиновников Минобороны за сотрудничество с бандой Абу-Латифа

Правоохранители арестовали около 40 сотрудников Министерства обороны, которых подозревают в сотрудничестве с криминальным кланом Абу-Латифа. Чиновники пытались повлиять на результаты тендеров оборонного ведомства.

Об этом пишет «ХаАрец«.

Как отмечено в сообщении, одним из задержанных является полковник запаса Минобороны. Его полиция подозревает в получении и дачи взяток, злоупотреблении служебным положением и налоговых преступлениях. Аресты были произведены по окончании длительного расследования.

«Сотрудники инженерно-строительного департамента Министерства обороны передавали инсайдерскую информацию подрядчикам, работавшим с преступной организацией, и получали от них за это деньги. Это делалось для того, чтобы подрядчики выиграли строительные тендеры для выполнения проектов общей стоимостью в один миллиард долларов», — установили правоохранители.

По версии правоохранителей, компании, связанные с преступной группировкой Абу-Латифа, создали вместе с чиновниками картель. Далее обманным путем им удалось выиграть тендеры, получить деньги и незаконно их использовать.

«Генеральный директор минобороны Эяль Замир поручил соответствующим департаментам Минобороны в полной мере сотрудничать со следственными органами и оказывать им любую помощь, которая может потребоваться. Минобороны будет работать над привлечением к ответственности компаний, подозреваемых в мошенничестве, и тех, кто им помогал», — говорится в заявлении Минобороны.

Расследование по делу продолжается. Все задержанные в ближайшее время предстанут перед мировым судом в Ришон ле-Ционе — там состоится слушание по вопросу о продлении срока их содержания под стражей.

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