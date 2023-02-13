Дело на миллиард: полиция задержала десятки подозреваемых в коррупции

Десятки человек были арестованы по подозрению в осуществлении преступной сделки на 1 миллиард шекелей. Целью была фальсификация тендерного процесса для строительных проектов Министерства обороны для выкачивания государственных средств.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что среди арестованных по подозрению во взяточничестве и подкупе — сотрудники Минобороны, подрядчики, владельцы компаний и юристы.

«Сотрудники по борьбе с мошенничеством уже год проводят агентурную операцию после того, как возникли подозрения о коррупции в рамках тендерного процесса в Минобороны. Первоначально подозрения были предъявлены внутри министерства директором службы безопасности оборонного ведомства», — говорится в сообщении.

По данным полиции, чиновники инженерно-строительного отдела министерства брали взятки в обмен на разглашение инсайдерской информации и необъективное участие в тендерах на строительные проекты.

Во время обысков домов подозреваемых были изъяты роскошные автомобили, дорогие часы и наличные деньги.

Как сообщал Курсор, Израиль поднялся на пять позиций в Глобальном индексе коррупции Transparency International за 2022 год, заняв 31-е место в мире по прозрачности. Отчет показал, что Израиль набрал 63 балла из 100 — больше, чем в 2021 году — 59/100.

Улучшение Израиля в индексе 2022 года привело к тому, что государство значительно отдалилось от стран, которые считаются политически коррумпированными, такие как Венгрия, Польша и Турция.

Страны, набравшие почти такой же балл, как и Израиль, включают Объединенные Арабские Эмираты и Чили, каждая из которых получила по 67 баллов, у Эстонии — 74, у США — 69. Иран набрал всего 25 баллов из 100 по индексу.

Также Курсор писал о том, что офицер израильской полиции был арестован по подозрению в получении взятки, незаконном прослушивании и срыве полицейского расследования.