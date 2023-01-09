Коррупция в полиции: офицер задержан за получение взятки

Тайное расследование, проведенное отделом внутренних дел, выявило факты получения офицером полиции взяток и кражи конфиската из участка.

В воскресенье офицер израильской полиции был арестован по подозрению в получении взятки, незаконном прослушивании и срыве полицейского расследования.

Об этом сообщили в отделе внутренних дел израильской полиции.

Ранее было проведено тайное расследование в полиции, после чего офицера задержали.

Сейчас он находится под следствием по подозрению не только в получении взяток, но и в совершении преступлений, связанных с наркотиками, и краже конфискованных предметов из полицейского участка.

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