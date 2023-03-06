«Мы как никогда близки»: Герцог заявил о закулисных договоренностях по юридической реформе

В понедельник, 6 марта, президент Израиля Ицхак Герцог провел встречу с представителями Центра местного самоуправления, чтобы согласовать компромиссный план, касающийся юридической реформы из-за которой в стране проходят массовые демонстрации.

Об этом пишет Telegram-канал «Израиль Сегодня».

По словам главы государства, «мы как никогда близки к возможности согласования компромиссного плана. По большинству вещей есть закулисные договоренности». Он отметил, что многое сейчас зависит от национальных лидеров в коалиции и оппозиции, которым нужно осознать масштаб проблемы и поставить страну и ее народ превыше всего.

Ранее главы местных органов, съехавшихся к Дому президента, заявили, что продемонстрируют свое единство перед лицом разделения и раскола, с которым столкнулось израильское общество.

«Курсор» писал ранее, что несколько дней назад президент Израиля Ицхак Герцог, выдвинул новое компромиссное предложение, которое, может поставить точку на споре сторонников и противников судебной реформы.

Еще мы писали, что Нетаниягу раскритиковал антиправительственные демонстрации в Тель-Авиве и сказал, что право на демонстрацию не является правом создавать анархию.

Напомним, что в субботу, 4 марта, в Израиле прошли демонстрации против судебной реформы. Протестующие собрались в Научном парке в Реховоте, сотни вышли на протесты на перекрестке Гоме возле Кирьят-Шмоны. Главная демонстрация была проведена в Тель-Авиве на площади Дизенгоф с шествия к комплексу на улице Каплан.