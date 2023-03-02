Герцог призвал Кнессет к новому компромиссу по судебной реформе: что он предложил

С такой инициативой израильский лидер выступил после массовых беспорядков и ряда заявлений от депутатов.

Президент Ицхак Герцог, выдвинул новое компромиссное предложение, которое, может поставить точку на споре сторонников и противников судебной реформы.

Об этом сообщает «12 канал«.

Так, предложение Герцога было выдвинуто после вчерашних протестов и беспорядков, после которых депутаты от коалиции и оппозиции призвали к переговорам под эгидой президента. Новые предложения Герцога касаются процесса отбора судей и принятия основных законов. Он предлагает отменить автоматическое большинство коалиции в комиссии по назначению судей, но не допускать доминирования судейского корпуса.

Вместо этого он предлагает ввести в комиссию компромиссные фигуры «представителей общественности», которые будут назначаться по взаимному согласованию. Механизм согласования не уточняется, но предполагается, что это можно обсудить на переговорах.

Герцог также предлагает компромиссы по поводу принятия основных законов, которые предполагают некое «согласие» между коалицией и оппозицией, но без уточнения механизмов согласования. Он отмечает, что для преодоления вето БАГАЦа необходимо большинство, превышающее 61 голос.

Также появилась информация о том, что министр юстиции Ярив Левин рассматривает возможность принятия основных законов, которая снимет с коалиции обвинения в том, что она намерена произвольно принимать законы в своих интересах. Суть предложения заключается в том, что для принятия основного закона необходимо провести не три, а четыре чтения. Причем голосовать в последнем чтении должен уже другой состав Кнессета. Но официально такого пока никто не предлагал.

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