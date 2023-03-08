В Израиле тысячи женщин создадут самую большую в истории «живую цепь»

По заявлению женского движения «Альтернатива», в течение приблизительно полутора часов примерно 25 000 женщин сформируют «самую масштабную живую цепь, когда-либо созданную в Израиле».

Об этом пишет «Израиль Сегодня«.

Главной целью данного перформанса является выражение женского протеста и возмущения по поводу ожидаемого ущерба правам женщин после судебной реформы.

Участницы будут одеты в красное, что символизирует солидарность и поддержку в борьбе за женские права.

Напомним, впервые в истории женщины представлены во всех парламентах мира. В своем последнем ежегодном докладе МПС отметил также, что участие женщин в общественной и политической жизни во многих странах никогда не было столь разнообразным, как сейчас.

Выводы Межпарламентского союза основаны на данных, полученных из 47 стран, где проходили выборы в прошлом году. На этих выборах женщины заняли в среднем 25,8 процента парламентских мест, что на 2,3 процентных пункта больше с момента проведения предыдущих выборов.

Несмотря на в целом позитивные данные, МПС отметил, что это, тем не менее, самый незначительный рост участия женщин за последние шесть лет. Другая плохая новость заключается в том, что при таких темпах потребуется еще 80 лет, чтобы достичь гендерного паритета в парламентах мира.