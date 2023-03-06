Впервые в истории женщины представлены во всех парламентах мира — ООН

Плохая новость заключается в том, что при таких темпах потребуется еще 80 лет, чтобы достичь гендерного паритета в присутствии слабого пола в законодательных органах.

По данным Межпарламентского союза (МПС), впервые в истории женщины-депутаты есть во всех странах мира.

Об этом сообщают в ООН.

В своем последнем ежегодном докладе МПС отметил также, что участие женщин в общественной и политической жизни во многих странах никогда не было столь разнообразным, как сейчас.

Выводы Межпарламентского союза основаны на данных, полученных из 47 стран, где проходили выборы в прошлом году. На этих выборах женщины заняли в среднем 25,8 процента парламентских мест, что на 2,3 процентных пункта больше с момента проведения предыдущих выборов.

Несмотря на в целом позитивные данные, МПС отметил, что это, тем не менее, самый незначительный рост участия женщин за последние шесть лет. Другая плохая новость заключается в том, что при таких темпах потребуется еще 80 лет, чтобы достичь гендерного паритета в парламентах мира.

«В настоящее время одним из главных препятствий на пути к достижению гендерного паритета остается атмосфера сексизма, домогательств и насилия в отношении женщин. Это негативное явление распространено по всему миру, и оно не характерно для какого-либо отдельного региона. Все это напрямую сказывается на участии женщин в политической жизни», – отметил генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг.

В ООН также сообщили, что странами-лидерами по количеству женщин в нижних палатах парламента являются Швеция (40,4%), Норвегия (36,4%), Финляндия (33,5%), Дания (33%), Нидерланды (31,3%), а также Новая Зеландия, Аргентина, Сейшелы, Австрия и Германия.

Как сообщал Курсор, в Кнессете 25-го созыва всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.

Также Курсор писал о феминизме в иудаизме и на театральной сцене.