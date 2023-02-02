«Абсолютный абсурд»: генпрокурор направила резкое письмо Нетаниягу, разгорелся скандал

В четверг утром генеральный прокурор Гали Бехарав-Миара направила письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, приказав ему никоим образом не вмешиваться в предложенные его правительством правовые реформы из-за «конфликта интересов», возникшего в результате его собственных уголовных процессов, которые все еще находятся в процессе.

Отвечая на письмо генерального прокурора, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир осудил ее попытки «угрожать премьер-министру и правительству Израиля. Угрозы — это не способ изменить политику, и правительство не будет запугано; однако они должны понимать, что подобные угрозы только усиливают решимость правительства провести реформы как можно быстрее».

Председатель коалиции «Ликуд», депутат Кнессета Офир Кац назвал письмо Бехарав-Миары «абсолютно абсурдным, помимо того, что оно является попыткой заставить людей замолчать», так как у коалиции есть «четкий мандат от общественности на реализацию этих реформ».

Кац добавил, что «если мы доведем слова генерального прокурора до их логического завершения, каждому судье и юрисконсульту также будет запрещено комментировать реформы или вмешиваться в них из-за конфликтаинтересов. Этот инцидент — еще одна часть доказательств, показывающих, как отчаянно мы нуждаемся в этих реформах, чтобы восстановить нашу демократию там, где она должна быть».

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