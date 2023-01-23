Левин: Судьи, произвольно смещающие министров, – это не демократия

По мнению министра юстиции, членов Кнессета и правительства должен выбирать народ, а не Фемида.

Решение Верховного суда о лишении министерских должностей Арье Дери не является признаком демократии.

Об этом на заседании фракции ШАС, возглавляемой Дери, заявил министр юстиции Ярив Левин, сообщает 9tv.

По мнению главы Минюста, согласно всем существующим законам, Дери может занимать министерский пост. При этом, принимая решение о запрете на его назначение, суд руководствовался сугубо субъективным соображением о «крайней мере неприемлемости» подобного назначения, имея в виду условный приговор, «висящий» на председателе ШАС за нарушения налогового законодательства.

«При демократии общество, народ решает, кто будет в Кнессете и в правительстве. А режим, при котором судья определяет, кто достаточно хорош, чтобы стать министром, согласно изобретенным им самим критериям, можно назвать как угодно, только не демократическим. Сидят люди и используют свои огромные полномочия для того, чтобы подменить народное волеизъявление, навязать народу и законно избранному правительству собственные принципы. Это абсолютно неприемлемо», — считает Левин.

Как сообщал Курсор, Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения.

Десять судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

Ранее Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Наша редакция писала о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.