Абу Мазен поговорил с президентом Герцогом: о чем шла речь

Глава Палестинской автономии Абу Мазен позвонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю Рош ха-Шана.

Об этом сообщает портал Maariv.

Согласно сообщению, в Офисе президента заявили, что в беседе президент подчеркнул необходимость сохранения и развития добрососедских отношений между народами, важность совместной деятельности по усмирению и обузданию насилия и экстремистских сил.

«В своем разговоре они выразили надежду, что в новом году гражданское сотрудничество и сотрудничество в области безопасности будут расширены», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, лидер Палестинской автономии Абу Мазен считает, что Израиль саботирует решение о создании двух государств. Об этом Мазен заявил в пятницу во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций в Нью-Йорке.

«Понятно, что Израиль предпочел не участвовать в мирном процессе и не ссылаться на соглашения в Осло, он саботировал и продолжает саботировать решение о создании двух государств. Израиль не верит в решение о создании двух государств, поэтому у нас нет партнера в Израиле, с которым мы могли бы вести переговоры», — сказал палестинский лидер.

Он также отметил, что выступает от имени более 14 миллионов палестинцев, которые «все еще переживают последствия Накбы».

Ранее Курсор сообщал о том, что палестинский лидер Абу Мазен провел встречу с Эрдоганом во время своего второго визита в Турцию. Президент принял его на официальной церемонии в Анкаре.