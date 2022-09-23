Абу Мазен в ООН: Израиль саботирует решение о создании двух государств

По словам палестинского лидера, у ПА нет партнера в Израиле, с которым автономия могла бы вести переговоры.

Лидер Палестинской автономии Абу Мазен считает, что Израиль саботирует решение о создании двух государств.

Об этом Мазен заявил в пятницу во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке, сообщает inn.co.il.

«Понятно, что Израиль предпочел не участвовать в мирном процессе и не ссылаться на соглашения в Осло, он саботировал и продолжает саботировать решение о создании двух государств. Израиль не верит в решение о создании двух государств, поэтому у нас нет партнера в Израиле, с которым мы могли бы вести переговоры», — сказал палестинский лидер.

Он также отметил, что выступает от имени более 14 миллионов палестинцев, которые «все еще переживают последствия Накбы».

«Наша надежда на мир практически отсутствует из-за оккупации. Дамы и господа, вы хотите лишить нас надежды? Израиль не является партнером мира. Понятно, что Израиль, который игнорирует решения международного сообщества, решившего не быть партнером в мирном процессе, работает над тем, чтобы разрушить решение о двух государствах», — добавил Мазен.

Как сообщал Курсор, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Израиль. Об этом он якобы сообщил группе еврейских лидеров в Нью-Йорке, где на этой неделе Генеральная Ассамблея ООН собрала дипломатов из разных стран мира.

Ранее Курсор сообщал о том, что палестинский лидер Абу Мазен провел встречу с Эрдоганом во время своего второго визита в Турцию. Президент принял его на официальной церемонии в Анкаре.