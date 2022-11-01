Администрация ПА заявила о своем отношении к разработке газового месторождения Марин

Палестинская администрация в понедельник заявила об одобрении соглашения по разработке месторождения Марин недалеко от берегов Газы.

В понедельник Палестинская автономия одобрила сделку по морскому газовому месторождению Марин у берегов Газы.

Об этом сообщает JewishPress.

Сделка была заключена при посредничестве Египта и одобрена Израилем в ходе голосования в кабинете временного правительства премьер-министра Яира Лапида. Айелет Шакед — единственная, кто не был согласен с этой сделкой.

Одобрение ПА произошло всего за день до выборов в Израиле и всего через несколько недель после того, как Лапид передал Ливану права Израиля на часть его морской ИЭЗ, богатой газом. Газовое месторождение Марин было открыто в 1990-х годах и расположено в 22 милях (36 км) от побережья Газы.

Первоначально ПА подписала меморандум о взаимопонимании (МОВ) на разработку морского месторождения Марин в феврале 2021 года. Египетская газовая холдинговая компания и Палестинская автономия договорились о сотрудничестве в разработке газового месторождения, строительстве трубопровода в Газу и к одному из двух объектов по сжижению и экспорту СПГ в Египте.

ПА создала суверенный Палестинский инвестиционный фонд для получения дохода от газовых месторождений.

Палестинский министр социальных дел Ахмад Мадждалани отрицает, что Израиль получит какую-либо финансовую долю в доходах. ХАМАС также настаивает на том, что Израиль не будет получать никаких доходов от месторождения.

Израиль никогда официально не отказывался от своих прав на газовое месторождение, но в 2000 году Эхуд Барак предоставил тогдашнему председателю ПА Ясиру Арафату права на бурение на газ и сохранение доходов, хотя официальное соглашение, которое позволило бы продвинуться вперед, так и не было достигнуто.

Считается, что месторождение содержит 30 миллиардов кубических метров природного газа. Стоимость разработки месторождения оценивается в 1 миллиард долларов, а доход от его эксплуатации составит от 7 миллиардов до десятков миллиардов долларов.

Ранее Курсор писал, что Палестина договорилась с Египтом о добыче газа с месторождения Марин.