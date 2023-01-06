Консервативные раввины США: Не дайте правительству Израиля разрушить систему правосудия

Раввинская ассамблея, международная ассоциация консервативно-масортистских раввинов в США, опубликовала письмо, в котором раскритиковала предложенные министром юстиции Яривом Левиным судебные реформы.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы новое правительство не нанесло ущерба суду ради политической выгоды. Мы глубоко встревожены попыткой подрыва власти Высокого суда Израиля со стороны недавно назначенного израильского министра юстиции Ярива Левина и его правительства», — говорится в письме.

В письме продолжается: «Израиль процветает как единственная демократия на Ближнем Востоке, гарантированная и поддерживаемая независимым Верховным судом. Сроки принятия этого нового законопроекта явно корыстны для тех, кто находится у власти, и рискуют ослабить еврейский и демократический характер Израиля. Мучительно видеть, как это правительство напрямую подрывает основные ценности демократии и свободы вероисповедания, которые мы так ценим».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы не позволить новому правительству навредить суду ради политической выгоды. На кону стоит целостность Государства Израиль и благополучие всего еврейского народа», — добавили члены ассамблеи в письме.

Они добавили, что «продолжат выступать против этих мер и других подобных им, чтобы сохранить Израиль как демократическую и еврейскую нацию, которую 75 лет назад представляли себе основатели страны и для будущих поколений».

Ранее Курсор писал, что Бени Ганц заявил, что Нетаниягу не имеет права демонтировать правовую систему в Израиле. Бени Ганц заявил, что он не может быть «частью экстремистского правительства, которое нанесет вред системе правосудия».

Лапид предупреждает о разрушении «конституционной структуры» Израиля. Оппозиция обещает бороться с законодательными предложениями правительства, которые резко ограничивают полномочия судей.

Курсор писал, что Ярив Левин представил реформу судебной системы. Новый министр юстиции подготовил реформу, которая призвана уменьшить независимость судебной ветви власти от политической.

Напоним, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.