Министр юстиции встретился с председателем БАГАЦа

8 января, в воскресенье, состоялась встреча министра юстиции Ярива Левина и председателя БАГАЦа Эстер Хают.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Встреча, которая стала для них первой, состоялась в офисе Хают в Иерусалиме.

Ранее мы рассказывали о скандале вокруг реформы Левина. Так, специалист по международному праву и директор по международному праву находящегося в Иерусалиме политического форума Кохелет профессор Юджин Конторович отверг тезис эксперта по правовым вопросам и соратника Нетаниягу Алана Дершовица.

Согласно словам последнего, из-за реформ судебной системы нашей страны, которые объявил министр юстиции Левин, наша страна будет более уязвимой для расследований Международным уголовным судом. По словам Конторовича, профессор Дершович ошибается, потому что благодаря «напористой судебной системе Израиля» не удалось помешать Международному суду осудить его в решении 2004 года.

Он утверждает, что даже в случае предполагаемого международного уважения к БАГАЦу МУЦ все равно «незаконно и абсурдно» признал «Государство Палестина» в Иудее и Самарии, в том числе в Иерусалиме. Он считает, что лишь односторонний и полный уход Израиля с этих территорий может предотвратить «дальнейшие враждебные действия со стороны этих враждебных, политизированных организаций».

«Печально, что Дершовиц решил вооружить эти предвзятые организации еще одним аргументом против Израиля», – добавил Конторович.

Также «Курсор» сообщал, что реформы судебной системы, которые предложил Левин, были раскритикованы раввинской ассамблеей, международной ассоциацией консервативно-масортистских раввинов в США. Ее члены призвали к решительным действиям, направленным на то, чтобы новое правительство не разрушило судебную систему ради политических выгод. Подробнее об этом читайте здесь.