Аэропорт Бен-Гурион: сообщается о важных изменениях в работе

В связи с ожидающимся визитом в Израиль президента США Джо Байдена запланированы изменения в аэропорту Бен-Гурион.
Об этом сообщил Телеграм-канал.
По информации руководства аэропорта, с 13 июля с 1:00 все международные рейсы, вылетающие из Терминала 1, будут переведены в Терминал 3. Внутренние рейсы, как обычно, будут вылетать из Терминала 1.
В четверг, 14 июля, в 01:00 временно возобновится работа Терминала 1 для международных рейсов.
В полночь в четверг Терминал 1 снова закроется для международных рейсов. Все рейсы будут приземляться в Терминале 3, в том числе внутренние на протяжении всего визита.
Администрация аэропорта просит учесть эти изменения при планировании своих перелетов.
«Курсор» писал, что Байден примет участие в церемонии открытия Маккабиады. Американский президент в ходе своего визита в Израиль также посетит Маккабиаду и даже примет участие в ее открытии — для этого полицейское командование Байдена уже проводит ревизии на стадионе Тедди.
Также мы информировали, что визит на Ближний Восток в июле будет посвящен национальной безопасности израильтян. Ожидается, что 14 июля Байден встретится с высшим эшелоном израильских лидеров, включая премьер-министра Нафтали Беннета, министра обороны Бени Ганца, министра иностранных дел Яира Лапида и президента Ицхака Герцога.