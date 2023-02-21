Аферист из Ор-Йехуды «развел» женщин на миллион шекелей

В Иерусалимском округе полиция задержала молодого человека из Ор-Йехуды, который, по данным следствия, занимался мошенничеством на основе доверия и заставил женщин, с которыми устанавливал романтические отношения, выдать ему более миллиона шекелей.

Согласно предварительной оценке, Хаджама обманным путем заработал на потерпевших около 1,2 миллиона шекелей. Расследование началось после того, как жительница Иерусалима обратилась в полицию, рассказав, что она познакомилась с мужчиной через Instagram и в их отношениях он начал требовать деньги на оплату аренды квартиры, выплату долга и другие расходы.

В результате тайного расследования было обнаружено еще 15 жертв 25-летнего Хаджамы. После завершения расследования полиция прибыла к дому подозреваемого для его задержания, но тот попытался сбежать. Вскоре он был пойман и арестован. Помимо Хаджамы, полиция задержала еще шестерых подозреваемых, проживающих в Ор-Йехуде, Азоре, Раанане и Петах-Тикве, большинство из которых младше 20 лет. Они получили значительную часть денег, полученных Хаджамой обманным путем, и помогали ему совершать преступления.

Суд продлил срок содержания под стражей Хаджамы на четыре дня, а также продлил срок содержания под стражей двух других арестованных подозреваемых. Остальные подозреваемые были отпущены на ограничительные меры. Полиция призвала всех, кто стал жертвой мошенничества, связанного с Хаджамой, обратиться к ним за помощью.

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