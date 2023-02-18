В Реховоте казначей дома обворовала соседей на более 200 тысяч шекелей

В Реховоте предстанет перед судом активистка домового комитета, укравшая из общего счета деньги. Злоумышленница присвоила не менее 219 тысяч шекелей, внесенные жильцами на содержание дома.

Об этом сообщает «Мynet«.

Так, женщина занимала должность казначея в домовом комитете в течение 7 лет. Она имела право совершать банковские операции на общем счету жильцов как представитель домкома.

«Каждый месяц жильцы 25-квартирного дома платили взносы в домком — по 330 шекелей. За год в кассе домкома набиралось 99.000 шекелей. Как выяснилось позже, банковский счет был открыт на имя женщины-казначея, а не на сам домком. Один из жильцов проверил распечатку счета и обнаружил, что казначей бессовестно присваивала себе чужие деньги целых 7 лет», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, проверить банковский счет мужчина решил после того, как несколько мастеров по обслуживанию дома вдруг обратились с жалобой, что казначей стала отменять выплаченные им за работу чеки. во время проверки выяснилось, что на общем счету дома нет ни единого шекеля.

«Казначей перевела на свой личный счет 222.808 шекелей, а обратно на счет домкома — 33.516 шекелей. Потом она стала обналичивать эти деньги, снимая их купюрами то по 100 шекелей, то по несколько десятков, расплачивалась чеками за свои покупки в овощном магазине, переводила чеки своей семье, вкладывала чеки на счет и тут же отменяла их», — установило следствие.

В то же время за 7 лет активистка ни разу на заплатила взносы в домовой комитет. Свой чек, который она вносила, сразу же был обналичен мошенницей.

Жильцы потребовали от казначея объяснить обнаруженные факты, но она начала угрожать соседям. В результате представители домкома потребовали, чтобы в судебном порядке женщина вернула в кассу все деньги, которые присвоила себе.

Читайте также: работника банка «Мизрахи-Тфахот» обвиняют в краже крупной суммы денег.