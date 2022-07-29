Аферист из Tinder: Мошенник из соцсетей планирует новую выходку

Обманывающий женщин аферист решил принять участие в предстоящих выборах. Он уверен, что для этого ему достаточно приобретенной известности.

Саймон Леваев, известный как«аферист из Tinder» благодаря одноименному фильму, прославившему его в соцсетях, сообщил о намерении организовать партию и выдвигаться на выборах в Израиле.

Об этом сообщили в detaly.co.il.

«Следующее направление, о котором я думаю, — это политика, — сказал Леваев в интервью. — Я заказал опрос, чтобы узнать, прохожу ли я процент блокировки, и у меня будет время до 30 августа, чтобы сформировать партию».

Аферист знакомился с женщинами в приложении Tinder, выдавая себя за сына израильского алмазного магната Льва Леваева. При этом его отцом является раввин из Бней-Брака Йоханан Хают. «Аферист из Tinder» при первой встрече засыпал женщин дорогими подарками. Затем он инсценировал нападение на себя и просил в долг денег, используя одну и ту же фразу: «Мои враги преследуют меня».

После получения крупной суммы от очередной спасительницы Саймон Леваев пропадал с радаров, переключаясь на следующую жертву.

«Курсор» писал, что израильтянин, задержанный в Греции, освобожден после нескольких недель заключения.

Напомним, двое 18-летних жителей Тайбе были арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия. Полиция остановила подозреваемых, а затем при обыске их автомобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолеты и соответствующие патроны.