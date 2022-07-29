Израильтянин, задержанный в Греции, освобожден после нескольких недель заключения

Давид Ашкенази, которого в Греции задержали по ошибке, наконец-то может свободно вернуться в Израиль. Около месяца назад его арестовали, приняв его за другого человека.

Израильский гражданин Давид Ашкенази, которого несколько недель удерживали на Родосе, освобожден и может свободно вернуться в Израиль, сообщил в пятницу министр юстиции Греции Константинос Циарас министру юстиции Гидеону Саару.

Ашкенази был задержан более месяца назад после того, как перуанское правительство потребовало ареста человека по имени Давид Ашкенази, хотя вскоре после ареста Ашкенази стало ясно, что он не является подозреваемым.

Курсор писал ранее, что на израильско-иорданской границе силами ЦАХАЛа и пограничного подразделения израильской полиции была изъята сумка с 10 пистолетами.

Еще мы писали, что по подозрению в незаконном хранении оружия на въезде в поселение Хура был арестован солдат, проходящий регулярную службу в бедуинской ГСДР, вместе с ним был арестован еще один подозреваемый.

Напомним, двое 18-летних жителей Тайбе были арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия. Полиция остановила подозреваемых, а затем при обыске их автомобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолеты и соответствующие патроны.