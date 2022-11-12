Айзенкот о Смотриче на должности министра обороны: Это авантюра

Депутат Кнессета и экс-начальник Генерального штаба Гади Айзенкот поделился своим мнением о результатах недавних выборов.

Об этом сообщает издание «Детали» со ссылкой на 12-й телеканал.

По словам члена партии «Государственного лагеря», получившей 12 мандатов, он не ожидал таких провальных результатов и рассчитывал на 17-18 мандатов. Однако, Айзенкот никого в этом не обвиняет и считает, что успех правых сил на выборах является «отражением глубинных течений общества Израиля», к которому нельзя относиться легкомысленно.

Он считает, что один из главных факторов, приведший к таким результатам выборов, ‒ чувство утраты личной безопасности, которое испытали израильтяне в дни операции «Страж стен» в мае 2021 года. Также Айзенкот отверг возможность вступления его партии в правительство Нетанияну и выразил озабоченность касаемо назначения депутата Бецалеля Смотрича («Религиозный сионизм») министром обороны.

«Это авантюра. И не только потому, что он служил срочную службу «не в полном формате». Он категорически не готов к этой должности. У него нет опыта. За последние 20 лет мне не раз приходилось принимать решения на стратегическом уровне, и я знаю, какой подготовки это требует. У Смотрича нет самых элементарных, базовых знаний, чтобы справиться с теми вызовами, с которыми столкнется наша система обороны и безопасности. Назначать его на должность министра обороны ‒ все равно что играть в азартные игры. Это авантюра», ‒ сказал экс-начальник Генерального штаба.

Похожим образом он относится к назначению Итамара Бен-Гвира на пост министра внутренней безопасности. Айзенкота беспокоит то, что в ультраправом политике отсутствует терпение.

«Я очень обеспокоен этими двумя назначениями. Два неопытных человека с проблемным мировоззрением на ключевых областях. Если они действительно будут пытаться выполнить свои обещания, которые успели нараздавать, тогда Израиль ждут тяжелые времена», ‒ добавил он.

Также «Курсор» сообщал, что большинство избирателей Лапида и Ганца предпочитают правительство единства с Ликудом.