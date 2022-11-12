Опрос: большинство избирателей Лапида и Ганца предпочитают правительство единства с Ликудом

Институт Мидгама в сотрудничестве с iPanel провели опрос, который показал, что большинство израильтян, проголосовавших за Яира Лапида и Бени Ганца, считают, что те должны согласиться на создание правительства единства с Ликудом, чтобы не допустить узкоправое правительство.

Об этом сообщает Israel National News.

На вопрос, какое правительство они предпочитают, 44% респондентов ответили, что это правительство единства, состоящее из Ликуда, Еш Атид и Партии национального единства, по сравнению с 37%, которые сказали, что предпочитают правое правительство, состоящее из Ликуда, ультраортодоксальных партий и Религиозного сионизма.

Среди избирателей, проголосовавших за партии блока, выступающего против председателя «Ликуда» Биньямина Нетаниягу, был достигнут интересный результат ‒ 76% предпочитают правительство единства с Нетаниягу по сравнению с лишь 2%, предпочитающими правое правительство. Остальные ответили, что не знают.

Среди голосов блока Нетаньяху картина иная: 77% предпочитают правое правительство по сравнению с 20%, которые предпочитают правительство национального единства.

На вопрос, кого общественность предпочитает видеть на посту министра финансов, 33% ответили Нир Баркат, 11% ‒ Исраэль Кац, 9% ‒ Арье Дери, 9% ‒ Бецалель Смотрич и 3% ‒ Эли Коэн. В этом вопросе отсутствует существенная разница между избирателями, поддерживающими Нетаниягу, и его противниками.

На вопрос, кто, по их мнению, должен быть министром обороны, 29% ответили Йоав Галант, 29% ‒ Йосси Коэн и лишь 8% ответили Бецалель Смотрич. Поддержка Смотрича была выше среди избирателей блока сторонников Нетаниягу, где 15% заявили, что поддерживают его кандидатуру.

У избирателей из группы, выступающей против Нетаниягу, спросили, кто является главным виновником поражения блока на выборах, на что 23% респондентов назвали Лапида, столько же, сколько и Мерава Михаэли. 7% сказали, что виноват Бенни Ганц, 4% ‒ Зехава Галон, 4% ‒ Сами Абу Шехаде, а 19% сказали, что никто из них не несет ответственности.

На вопрос, должен ли Лапид уйти в отставку после результатов выборов, 79% ответили отрицательно, а 6% ответили утвердительно. На вопрос, должен ли Михаэли уйти в отставку, 45% ответили утвердительно, а 36% ‒ отрицательно.

Также «Курсор» сообщал, что Айзенкот впервые прокомментировал результаты выборов.