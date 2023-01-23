Айзенкот похвалил Нетаниягу за книгу

Экс-начальник Генерального штаба ждал премьер-министра у своего кабинета, чтобы высказать свое мнение о литературных способностях Нетаниягу.

Бывший начальник Генерального штаба Гади Айзенкот («Государственный лагерь») похвалил премьер-министра Биньямина Нетаниягу за его автобиографическую книгу «Биби: история моей жизни».

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Моти Кастель.

«Сегодня вечером произошел человеческий момент, когда бывший начальник штаба и человек из «Государственного лагеря» Гади Айзенкот ждал премьер-министра Нетаниягу у своего кабинета, чтобы похвалить его: «Мне очень понравилось читать вашу книгу, отличная книга!», — говорится в посте.

רגע אנושי התרחש הערב כאשר הרמטכ»ל לשעבר ואיש ‘המחנה הממלכתי’ גדי איזנקוט המתין לרה»מ נתניהו מחוץ ללשכתו כדי לפרגן:

«נהניתי מאד לקרוא את הספר שלך, ספר מצויין!»

רה»מ השיב לו במילים חמות. pic.twitter.com/AZ2Qg5Fmw8 — Moti Kastel מוטי קסטל (@KastelMoti) January 23, 2023

Как сообщал Курсор, Биньямин Нетаниягу 24 октября получил награду за свою книгу «Биби: история моей жизни». Об этом сообщили генеральный директор Steimatsky Network Эяль Гринберг и издатель издательского дома Shibulat Ротам Села.

Книга достигла престижного статуса и сделала это за самое короткое количество дней для израильского автора, разошедшись тиражом более 20 тысяч экземпляров.

«Как сеть, популяризующая книжную культуру в Израиле, мы хотим поблагодарить вас. Книга представляет собой удивительный фон истории Государства Израиль и является отличным инструментом для поощрения чтения в Израиле», — сказал Гринберг.

В свою очередь Нетаниягу отметил, что очень рад тому, что его книга получила популярность.

«Я рад, что книга была прочитана, очень взволнован теплыми откликами и интересом, который вызывает история моей жизни, и рад, что она побуждает к чтению», — сказал экс-премьер-министр.

Также Курсор писал о том, что СМИ из мемуаров Нетаниягу поняли, какой будет политика Израиля в отношении Украины.