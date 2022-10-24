Автобиография Нетаниягу всего за десять дней после публикации получила награду «Золотая книга»

Книга «Биби: история моей жизни» разошлась тиражом более 20 тысяч экземпляров за рекордно короткое время среди израильских авторов.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу в понедельник, 24 октября, получил награду за свою книгу «Биби: история моей жизни».

Об этом сообщили генеральный директор Steimatsky Network Эяль Гринберг и издатель издательского дома Shibulat Ротам Села, информирует inn.co.il.

Отмечается, что книга достигла престижного статуса и сделала это за самое короткое количество дней для израильского автора, разошедшись тиражом более 20 тысяч экземпляров.

«Как сеть, популяризующая книжную культуру в Израиле, мы хотим поблагодарить вас. Книга представляет собой удивительный фон истории Государства Израиль и является отличным инструментом для поощрения чтения в Израиле», — сказал Гринберг.

В свою очередь Нетаниягу отметил, что очень рад тому, что его книга получила популярность.

«Я рад, что книга была прочитана, очень взволнован теплыми откликами и интересом, который вызывает история моей жизни, и рад, что она побуждает к чтению», — сказал экс-премьер-министр.

По словам Селы, в издательстве приятно удивлены «не только беспрецедентным уровнем продаж книги, но главным образом реакцией читателей, которые считают, что это вдохновляющая, широкая, честная и трогательная работа».

Как сообщал Курсор, бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу в 2013 году во время первого визита Барака Обамы в качестве президента США обратился к тому с просьбой взорвать иранское ядерное оружие. Об этом говорится в новой книге Нетаниягу «Биби: моя история».

По словам нынешнего лидера оппозиции, тогда Обама отказался, сказав: «Никто не любит Голиафа. Я не хочу быть 800-фунтовой гориллой, расхаживающей по мировой арене. Мы слишком долго так себя вели».

Также Курсор информировал о том, что лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу надеется, что его сторонники в полном составе придут на избирательные участки во время предстоящих выборов.