СМИ из мемуаров Нетаниягу поняли, какой будет политика Израиля в отношении Украины

По убеждению журналистов, недавно переизбранный премьер-министр Израиля чувствует себя рядом с президентом Украины Зеленским неуютно.

На самой последней странице недавно опубликованной автобиографии Биньямина Нетаниягу, в конце длинного указателя, есть интригующая деталь. Там написано: «Зеленский, Владимир, 620».

Об этом говорится в материале портала Детали.

Отмечается, что, перейдя на страницу 620, вы найдете радостные описания встреч Нетаниягу с президентом россии владимиром путиным*, и ни одного упоминания о президенте Украины. Ни на этой странице, ни на какой-либо другой.

Издание пишет, что даже в самых хорошо отредактированных книгах иногда встречается неполный указатель. Но ошибка обычно состоит в том, что упоминаемый предмет или человек не фигурируют в указателе. Но не бывает случаев, когда кто-то упоминался в указателе, а в книге его не было.

По версии журналистов, единственное возможное объяснение — что Зеленский действительно фигурировал в предварительной редакции рукописи, по которой был составлен указатель, но затем, прежде чем книга была отправлена в печать, его поспешно вычеркнули из окончательного варианта автобиографии.

«Почему Зеленский первоначально появился в мемуарах Нетаниягу, а затем был из них исключен, можно только гадать. Но нет сомнений в том, что недавно переизбранный премьер-министр Израиля чувствует себя рядом с украинским президентом неуютно», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, во вторник, 3 января, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел телефонный разговор с главой российского мид сергеем лавровым. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений.

В частности, по информации российских СМИ, министры «обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также темы регионального характера».

Ранее в своей вступительной речи перед сотрудниками министерства иностранных дел глава МИД Эли Коэн сказал относительно Украины, что новое правительство будет меньше говорить о стране публично, но продолжит гуманитарную помощь.

Позже в Украине отреагировали на разговор Коэна с лавровым.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.