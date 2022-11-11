Айзенкот впервые прокомментировал результаты выборов

Айзенкот впервые дал интервью после выборов. «Я ожидал более высокого достижения, это провал», — сказал он.

Гади Айзенкот дал интервью впервые после разочаровывающего результата, полученного его партией на выборах.

Будущий депутат Кнессета предостерег в эфире 12 канала от назначения Смотрича министром обороны и Бен-Гвира министром внутренней безопасности. «Это два неопытных человека с проблемным мировоззрением», — заявил он.

Айзенкот добавил, что политическое достижение «Религиозного сионизма» нельзя воспринимать легкомысленно, но «практическая проверка — это не интервью в студии и не социальные сети».

«Я думаю, что их успех на выборах отражает глубинные течения израильского общества», — сказал Айзенкот. Он отметил, что люди потеряли чувство личной безопасности, «и, по-видимому, общество хочет другую систему безопасности, и ей должны дать шанс. Я очень надеюсь, что мы увидим результаты, и преступность резко снизится».

Что касается относительного провала «Государственного лагеря» — партии, к которой он принадлежит, Айзенкот признал, что «это провал, и я беру на себя ответственность за достигнутый результат. Я ожидал более высокого достижения. Я чувствую, что это моя личная неудача».

Что касается провала всего блока, Айзенкот сказал: «Я пытался установить связь между Ганцем и Лапидом, и, к сожалению, это не помогло».

Он категорически отверг возможность вступления его партии в правительство Нетаниягу: «Это не в повестке дня. Нетаниягу нужно позволить сформировать правительство со своими естественными партнерами».

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу и его религиозные союзники договорились существенно повысить стипендии для студентов ешив.