Нетаниягу и его религиозные союзники договорились существенно повысить стипендии для студентов ешив

Партии новой право-религиозной коалиции, которая, как ожидается, будет сформирована главой Ликуда Биньямином Нетаниягу, достигли соглашения о резком повышении стипендий, которые государство предоставляет студентам ешив.

Об этом сообщает 12 канал.

Стипендии для мужчин, которые проводят дни за учебой вместо работы, в настоящее время составляют 700 шекелей (205 долларов США) в месяц и вырастут до 1300 шекелей (380 долларов США), что будет стоить израильским налогоплательщикам дополнительно 1,5 миллиарда шекелей (439 миллионов долларов США) в год.

Это увеличение, вероятно, вызовет сопротивление со стороны Верховного суда, который возражает против предоставления стипендий студентам-харедим, потому что те, кто учится в других учебных заведениях, таких стипендий не получают.

По данным 12 канала, это ожидаемое сопротивление со стороны суда является еще одной причиной, по которой партнеры Нетаниягу по коалиции настаивают на принятии закона, который позволил бы Кнессету отменять решения Верховного суда при поддержке 61 из 120 депутатов парламента.

Запланированное увеличение стипендий также вызвало протест со стороны бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, который назвал это «ни практичным, ни моральным».

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