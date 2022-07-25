Активист Ликуда призвал к расстрелу прокуроров за предательство

После призывов Бен Шушана к расстрелу прокуроров, представители правительства опасаются, что партия Ликуд намерена дискредитировать систему правосудия и устроить в стране диктатуру.

Активист Ликуда Михаэль Бен Шушан призвал расстрелять старших прокуроров в Государственной прокуратуре за их «предательство государственных институтов».

Об этом он сообщил в прямом эфире в Twitter Space, отвечая на вопрос, каким эффективным способом можно «изменить ситуацию в прокуратуре».

Вел эфир Рами Бен Иегуда, известный своими нападками на всех, кто против Биньямина Нетаниягу.

Бен Шушан заявил: «У меня экстремальное видение, но оно быстрое и решает проблему. Я бы устроил суд, отобрал всех людей, которые использовали свою власть для коррупции, поставил бы их в ряд перед красивой белой стеной и казнил».

После этого член правительства от партии Авода Наама Лазими объявила в Твиттере, что обратилась с жалобой в полицию на Бен Шушана.

Она сообщила: «Я только что подала жалобу за подстрекательство к убийству против активиста Ликуда Михаэля Бен Шушана, который призывал к казни старших прокуроров. Когда им угрожают, демократия находится под угрозой. Я требую от комиссара полиции обеспечить глубокое расследование в отношении этого опасного человека».

В воскресенье член Ликуда Мири Регев попала под пристальное внимание за заявление, что если бы это зависело от нее, то процесс по делу о коррупции Нетаниягу был бы остановлен на время выборов.

Другие представители правительства и правоохранительных органов осудили это заявление, опасаясь, что Ликуд намерен превратить страну в диктатуру и разрушить систему правосудия.

«Курсор» писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Мы сообщали про новый опрос: Нетаниягу сможет сформировать правительство.Новый опрос показал, что правительство во главе с Нетаниягу получило бы 60 мест в Кнессете, если бы выборы состоялись сегодня. Интересно, что Ямина бы не преодолела избирательный порог.