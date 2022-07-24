Новый опрос: Нетаниягу сможет сформировать правительство

Новый опрос показал, что правительство во главе с Нетаниягу получило бы 60 мест в Кнессете, если бы выборы состоялись сегодня. Интересно, что Ямина бы не преодолела избирательный порог.

Согласно новому опросу Kan, правый религиозный блок во главе с Ликудом получил бы 60 мест — на пороге большинства в Кнессете — если бы выборы состоялись сегодня.

Но без 61 места многолетний политический кризис в Израиле, который уже привел к пяти избирательным циклам менее чем за четыре года, будет продолжаться.

Ниже приводятся результаты опроса:

Ликуд — 35

Еш Атид — 22

Кахоль-Лаван — Тиква Хадаша — 12

Религиозный сионизм — 10

ШАС — 8

Яадут а-Тора — 7

Объединенный список — 6

Авода — 6

НДИ — 5

РААМ — 4

МЕРЕЦ — 5 (если ее возглавит Захава Гальон)

Ямина — ниже порога, 1,6%

Курсор ранее писал, что новый опрос показал, сможет ли Нетаниягу сформировать коалицию. Осталось четыре месяца до начала выборов в Кнессет 25-го созыва. Согласно последнему политическому опросу, оппозиционный блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получит 59 мест, что помешает ему восстановить свою политическую власть.

Также сообщалось, что Бен-гвир заявил, что пока левые объединяются, у правых все наперекосяк. Бен-Гвир считает, что нужно разработать схему объединения, чтобы составить конкуренцию левым партиям. Он предложил провести внешнее исследование, чтобы изучить предпочтительную структуру для совместного выдвижения правых партий.

Кроме того, Нетаниягу пытается завлечь Ашкенази в Ликуд. Неназванный бизнесмен, входящий в ближайшее окружение лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, сделал неожиданное предложение бышему начальнику Генерального штаба Габи Ашкенази.