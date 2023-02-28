Активист Яир Финк собрал более миллиона шекелей для жителей Хавары, оставшихся без жилья

Левый религиозный активист Яир (Яя) Финк собрал 1,3 миллиона шекелей для жителей деревни Хавара, пострадавших в результате погрома, который произошел 26 февраля.

Соответствующая информация опубликована на краудфандинговой платформе, где размещена инициатива Финка.

Так, Яир Финк организовал сбор пожертвований для невинно пострадавших жителей Хавары, чьи дома были сожжены еврейскими погромщиками при поддержке народных избранников. Более 9 тысяч человек пожертвовали на данный момент.

В своем заявлении активист упомянул об ужасном теракте, в результате которого погибли братья Гилель Менахем и Игаль Яаков Янивов. Финк подчеркнул, что деньги будут переведены только жителям Хавары, чьи дома и машины были сожжены, при условии отсутствия у них криминального прошлого, что будет проверено высокопоставленными сотрудниками гражданской администрации и ШАБАКа.

Яир Финк — бывший депутат кнессета, закончил йешиву и получил степень по управлению бизнесом. Он отслужил в десантных войсках, основал движение «Лобби 99» и занимал руководящие должности в организациях левого толка, в том числе в «Даркену». На данный момент он является членом партии «Авода».

Напомним, 26 февраля в Хаваре были убиты братья-израильтяне. Погибшие Илель Менахем и Игаль Яаков Янив были убиты арабскими террористами во время теракта. В результате в городе начались столкновения и массовые беспорядки. Так, поселенцы нападалли на палестинские деревни, дома и граждан. Они забрасывали камнями палестинские автомобили на дороге возле деревни Аль-Мугаер. Жертвой беспорядков уже стал один человек, еще сотни людей получили травмы и ранения.