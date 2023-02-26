Два брата сегодня были убиты арабскими террористами в Хаваре.

Стали известны личности погибших в теракте в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Telegram-канал Голос Израиля.

«Два брата Илель Менахем и Игаль Яаков Янив израильтяне, убитые сегодня арабскими террористами в теракте в Хаваре. Им 16 лет, и 21 год. Жители Ар-Браха. Оба ученики армейской ешивы, один военнослужащий ВМС Израиля. Наши соболезнования семьям», — говорится в подписи к фото погибших.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 26 февраля, в Иордании в преддверии праздника Рамадан проходит экстренный саммит в попытке остановить эскалацию между Израилем и палестинскими арабами. Мероприятие было инициировано Соединенными Штатами, Иорданией и Египтом. В нем примут участие палестинские арабы и, возможно, представители Израиля.

Ожидается, что стороны попытаются смягчить позицию Палестинской администрации и представить ее в практическом виде, чтобы убедить лидеров ПА в возможности перемен.

Также Курсор писал о том, что на прошлой неделе Министерство иностранных дел Иордании вызвало посла Израиля в Иордании Эйтана Соркиса в знак протеста после того, как посол Иордании в Израиле Гассан Маджали был временно задержан с восхождением на Храмовую гору во вторник днем ​​и уехал, не посетив это место.