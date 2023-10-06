Активисты «Хизбаллы» устроили провокацию на границе с Израилем

Более того, они опубликовали специальное видео в соцсетях с целью спровоцировать нашу армию.

После усиленных переговоров между ЦАХАЛом и подразделениями ЮНИФИЛ ливанская армия демонтировала заложенный «Хизбаллой» фундамент за «голубой линией». Однако после этого ливанские активисты «Хизбаллы» выложили специальное видео в соцсетях, которое можно расценивать как своего рода предупреждение.

Об этом пишут "Сегодня в Израиле".

На этом видео активисты практически вплотную подходят к израильским военным, пытаясь спровоцировать их. Однако наши стараются никак не реагировать на происходящее, хотя ливанцев это не останавливает.

Ряд обозревателей уже заявили, что все эти акции нельзя рассматривать как отдельные случаи, а скорее, как предупреждающие. Дело в том, что на прошлой неделе аналогичным образом вел себя ливанский репортер Али Шуаеб, связанный с «Хизбаллой». Он пытался провоцировать патруль ЦАХАЛа на ливанской границе и все происходящее снимал на видео.

Ранее "Курсор" писал о том, что Хизбалла пыталась построить бетонное укрытие на территории Израиля. В ЦАХАЛе рассказали подробности инцидента, произошедшего на границе с Ливаном. Уточняется, что наблюдатели израильской армии зафиксировали попытку возведения бетонного укрытия на границе с Ливаном, которое, по всей видимости, предназначалось для использования в качестве наблюдательного пункта Хизбаллы.

Также мы сообщали, что Хизбалла готовится к первому удару в возможной войне с Израилем. Эксперты рассказали о признаках подготовки боевиков к нанесению удару по Израилю в случае войны.