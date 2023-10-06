Хизбалла пыталась построить бетонное укрытие на территории Израиля

В ЦАХАЛе рассказали подробности инцидента, произошедшего на границе с Ливаном.

Наблюдатели израильской армии зафиксировали попытку возведения бетонного укрытия на границе с Ливаном, которое, по всей видимости, предназначалось для использования в качестве наблюдательного пункта Хизбаллы.

Об этом пишут "Новости Израиля".

Площадка строительства пересекала разделительную линию на двух местах с одним и четырьмя метрами соответственно. Военные израильтяне связались с силами ООН в южном Ливане, после чего ливанская армия прибыла на место и убрала строения.

Представители израильской армии заявили, что инфраструктура, вблизи мошава Шатула, не представляла опасности для граждан Израиля. Дополнительные подробности не были предоставлены.

Напомним, что на горе Дов до сих пор находится палатка, принадлежащая "Хизбалле". Из трех палаток, построенных несколько месяцев назад на израильской территории, одна была удалена самой "Хизбаллой", а другую - израильская армия.

Ранее эксперты заявили, что Хизбалла готовится к первому удару в возможной войне с Израилем. В настоящее время вдоль границы между Израилем и Ливаном боевики организации "Хизбалла" создали более 30 наблюдательных пунктов, нарушая резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН.

Еще "Курсор" сообщал, что генеральный секретарь ливанской террористической организации «Хизбалла» Хасан Насралла призывает осудить страны, которые стремятся нормализовать отношения с Израилем. В своем выступлении Насралла заявил, что термин «проведение сухопутной границы» неверен, поскольку, очевидно, границы были определены уже давно.