Активисты устроили массовый протест под Кнессетом: что произошло

В нем планируют принять участие десятки тысяч человек.

Сегодня, 20 февраля, проходит массовая демонстрация у стен Кнессета — министр транспорта Мири Регев отказалась увеличивать частоту движения поездов, несмотря на предполагаемый резкий рост пассажиропотока в Иерусалим.

Об этом сообщает «Walla«.

Согласно ее указанию, Управление железных дорог Израиля не изменит расписание движения поездов, чтобы гонять специально для участников демонстрации ни левых, ни правых. Ожидается, что на демонстрацию прибудет до 30 тысяч человек, но количество поездов, курсирующих в Иерусалим, останется неизменным: три поезда в час – два из Герцлии и один из Модиина.

Лидер оппозиции Яир Лапид высказал опасения, что это решение министра транспорта может привести к катастрофе, и призвал ее изменить свое решение.

Представители полиции считают, что большинство участников демонстраций будут себя вести ответственно, но признают, что есть вероятность появления экстремистских групп, которые могут нарушить общественный порядок. Поэтому было решено установить временную ограду вокруг уже имеющейся постоянной ограды территории кнессета.

Таким образом, на время проведения демонстраций кнессет будет окружен двойной оградой. Многие центральные улицы Иерусалима будут закрыты для движения, что затруднит передвижение по городу, а также въезд в город с направления Тель-Авива.

Напомним, в Иерусалиме проходит параллельно еще один массовый протест. Организаторы протеста объявили понедельник, 20 февраля, «национальным днем ​​борьбы», призвав к большому митингу у Кнессета, маршам в различных городах и другим действиям против планов правительства по реформированию судебной системы.